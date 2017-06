Totti, all'Olimpico l'omaggio di Tiziano Ferro: «Eroe buono»

ROMA - E' passato esattamente un mese da quando Francesco Totti ha detto addio per sempre alla maglia della Roma. Quella serata, forse una delle più commoventi nella storia del calcio italiano, è ancora impressa negli occhi di chi l'ha vissuta dallo stadio o seguita dalla televisione. Lo sa bene Tiziano Ferro, che durante il concerto di ieri si è emozionato ricordando che proprio lì sul prato dell'Olimpico si è svolta l'ultima partita del capitano.

IL RINGRAZIAMENTO - Questa le parole di Tiziano Ferro: «Volevo fare un ringraziamento speciale a Francesco Totti. Ci svegliamo la mattina bombardati di notizie negative, storie di cose che ci fanno male. E poi arrivano gli eroi buoni, come lui, che al di fuori delle squadre - perché non stiamo parlando di squadre, stiamo parlando di modi d'essere, di fedeltà, di passione, di dedizione - insegnano alle persone che ci si può riunire semplicemente per dare e per ricevere del bene. E quando ho visto quelle immagini di lui qua, ho detto porca miseria allora ogni tanto qualcosa di buono la facciamo».