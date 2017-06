Cos'è successo a Manolas. I retroscena del no allo Zenit

ROMA - Umori che cambiano e che rovinano rapporti. Cos'è successo a Kostas Manolas? Ha cambiato idea, tutto qui. Sono i dettagli, però, che hanno fatto infuriare Roma, Zenit San Pietroburgo e anche il suo agente. Una settimana fa, il difensore greco chiedeva a gran voce di andare via: il club di Mancini gli offriva uno stipendio da 5 milioni più bonus (alla Roma ne guadagna 1,9). Dopo qualche giorno, al momento di firmare il contratto, ecco il dietrofront: Manolas non se la sente più di andare in Russia. Non c'entrano altre proposte, che al momento mancano, ma una questione di vita. Una scelta che ha scontentato tutti, in particolar modo la Roma, che ora però può respingere al mittente qualsiasi richiesta d'aumento dell'ingaggio da parte del giocatore.

Il no di Manolas tiene in scacco la Roma