Roma, Tumminello «sbanca la maturità». E domani raduno con la prima squadra

ROMA - Il gol più impegnativo Marco Tumminello lo ha festeggiato oggi con una foto su Instagram e il commento "Sbancata la maturità, 59 e due figure". L'attaccante diciottenne della Primavera della Roma si è diplomato con la votazione di 60/100, al contrario del coetaneo Gianluigi Donnarumma che ha preferito Ibiza alla prova. E dopo avere superato gli esami di maturità, il giovane romanista è pronto per prendere parte al raduno della prima squadra previsto per domani. Venerdì Tumminello partirà per il ritiro di Pinzolo con Eusebio Di Francesco, che vuole vederlo da vicino: nell'ultima stagione con la Primavera, Tumminello, originario di Erice, in provincia di Trapani, ha realizzato 42 gol in 64 partite.