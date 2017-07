Roma, Monchi lancia la sfida scudetto: «Ci vediamo al Circo Massimo»

ROMA - «Devo portare giocatori forti perché c'è da battere la Juve? A fine anno ne parliamo, ci vediamo al Circo Massimo». Il nuovo ds della Roma, Monchi, lancia la sfida scudetto alla squadra di Allegri. Dal ritiro di Pinzolo, dove i giallorossi si stanno allenando agli ordini di Di Francesco, il dirigente spagnolo rispondendo alle domande dei tifosi ha dato appuntamento per fine stagione nel luogo simbolo deputato alle celebrazioni delle vittorie della Roma. Roma, ecco i colpi in arrivo Monchi ha rassicurato poi sulla permanenza in rosa di Manolas ("resta"), mentre in riferimento alla trattativa in corso per Defrel è stato chiaro: «È ancora lunga, il Sassuolo chiede molti soldi».

Di Francesco: «Sostituiremo al meglio chi è partito»