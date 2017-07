Roma, parla Emerson: «Ecco quello che mi ha detto Totti nel giorno del suo addio»

ROMA – Dopo il brutto infortunio che nella scorsa stagione lo ha fermato sul più bello, appena aveva trovato l’azzurro dell’Italia, Emerson Palmieri è ora pronto a tornare e a riprendersi la Roma. «Roma, ci vediamo al Circo Massimo»: le frasi di Monchi scatenano il web Poi ovviamente si è parlato anche del suo rientro e della possibilità di giocare quella Champions League sfumata l’estate passata nel preliminare perso con il Porto, favorito anche dalla sua espulsione nel match di ritorno quando già De Rossi aveva preso il rosso: «Giocare la Champione per me è una cosa importantissima, perché dopo le partite con il Porto sono stato male per come era andata e per la mancata qualificazione. Lavoro ogni giorno per entrare nel gruppodell’Italia per i Mondiali: è un mio obiettivo per la stagione».