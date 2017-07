Serie A Roma, Florenzi: «Tanta voglia di tornare in campo»

PINZOLO - "Sto bene, stiamo continuando il lavoro prestabilito da un paio di mesi e sa andando tutto alla grande. Siamo nell’ultima fase, quella più importante, nella quale devo stare attento. Ho tanta fame, determinazione e voglia di tornare il più presto possibile". Queste, ai microfoni di Roma Radio, le parole di Alessandro Florenzi, nel terzo giorno del ritiro estivo di Pinzolo: il giallorosso traccia un bilancio della stagione trascorsa: "È stato un periodo difficile, non lo nego, soprattutto il primo mese e mezzo dopo il secondo infortunio è stato tosto, mi ha segnato e senza l’aiuto di mia moglie, mia figlia, i miei familiari e gli amici non sarei riuscito ad essere qui in queste condizioni. Soprattutto da parte della piccola, bastava un suo sorriso e tutti i dolori mi passavano".

ENTUSIASMO - "Già da qui si vede che la gente ci vuole bene e ci segue con affetto. 19 mila abbonati sono un numero importante, saranno con noi per dare battaglia a chi verrà a sfidarci. Di Francesco? È venuto con tanto entusiasmo e tanta fame, stesse caratteristiche che aveva in campo. Ci sta dando il massimo, dobbiamo essere bravi a metterlo a suo agio e a seguirlo al 100 e a metterlo in condizioni di darci tutte le sue qualità. Il nuovo gioco mi incuriosisce tanto. Vedere giocare il Sassuolo era bello, sembrava andassero a occhi chiusi. Non vedo l’ora di scendere in campo, quando e dove il mister deciderà. Penso che sia giusto che l’Italia abbia quattro posti in Champions League. Abbiamo tante squadre di livello. Il Milan si è rinforzato e ha un ottimo allenatore: saranno competitivi. Il Napoli sarà una grande corazzata, sarà un bellissimo campionato, dovremo farci trovare pronti mettendo tutte le nostre risorse in campo. Noi dobbiamo continuare su questa squadra, siamo una squadra forte, ma contano il campo di gioco e quello di allenamento, non le parole".



I NUOVI - "Gonalons è un giocatore di personalità, lo dice la sua storia. Sono curioso di vedere Rick Karsdorp. Lorenzo Pellegrini ha fatto tante cose buone a Sassuolo ora dovrà mettere tutto il suo impegno, lui per primo sa che stare a Roma non sarà facile ma penso che possa fare un buon campionato con l’aiuto di tutti noi. Pellegrini? Da giovane trovare spazio non è facile e si tende anche a sbagliare qualche partita. Un conto è sbagliarla al Crotone, un conto alla Roma. Penso che faccia bene fare esperienze fuori, segnano come uomini e come calciatore. L'infortunio di Emerson? Ero lì e avevo più o meno capito, sono andato dentro dicendogli di stare tranquillo qualsiasi cosa sarebbe successa. Era anche stato convocato in nazionale. Tre o cinque mesi non avrebbero cambiato il suo percorso, lo avrebbero reso più forte, come successo a me doppiamente. Deve stare tranquillo e rientrare seguendo il proprio protocollo".



RIENTRO - "Per il rientro, credo di avere più o meno una data, ma bisogna avere piedi di piombo. Prima del secondo infortunio volevo spaccare il mondo per rientrare. Ora ancora di più, sto cercando di contenermi. Le risposte per ora sono quelle giuste".