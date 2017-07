Roma, Bruno Peres ci crede: «Voglio tornare quello di cui tutti si erano innamorati»

ROMA - Il super gol alla Juventus, il trasferimento alla Roma, le grandi aspettative sul suo talento. Bruno Peres vuole tornare quello di Torino, quello delle cavalcate sulla destra, vuole iniziare a vincere con la maglia giallorossoa: «Dopo quel gol forse tutti attendono quella galoppata. Non è semplice, anche perché da quel gol in poi, tutti ti aspettano, ti marcano in due o tre. Però - osserva il brasiliano in una lunga intervista all'emittente radiofonica del club - bisogna sempre provarci, la velocità ce l'ho e la devo utilizzare sempre, Roma, tifosi contro Salah: il commento sul futuro di Nainggolan non è piaciuto ma ora è diventato più difficile». Anche perché giocare nel Torino o nella Roma «è totalmente diverso. L'anno scorso ho sofferto un po'. Al Torino non c'era la stessa pressione. Me lo dicevano che questa sarebbe stata una piazza difficile ma bella. E' così, ma mi piace. E' una piazza che ti sostiene per farti migliorare. L'anno scorso non è andato come volevo. In questo periodo sono stato in Brasile, ho riflettuto, ho parlato con mio padre e con mia madre e credo che questo per me sarà un anno totalmente diverso».

CAFU' UN IDOLO - «E' un idolo e una persona fantastica, c'è un po' di pressione perché ha vinto tutto, possiamo imparare tantissimo da lui, era il Pendolino. Anche Maicon, con Cafù sono due esempi di terzini fortissimi e qualcosina devo prendere da loro. - afferma Bruno Peres - Io voglio vincere qualcosa con la Roma. Voglio tornare ad essere quel Bruno di cui tutti erano innamorati. Sono nella strada giusta, senza parlare, ascoltando quello che mi dicono per crescere e per far sì che sia un anno totalmente diverso per me e per tutta la squadra».

