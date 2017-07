Roma-Slovacko 1-0: segna Sadiq, Bruno Peres protagonista

1 di 2 Successiva

PINZOLO - Una vittoria tutt'altro che scontata. La Roma batte 1-0 lo Slovacko, squadra della massima divisione ceca che tra poco più di una settimana inizierà il campionato. Una vittoria fortemente voluta da Di Francesco che fino all'ultimo ha trascinato i suoi all'attacco e che ha trovato in Bruno Peres la chiave di svolta della partita. Il brasiliano chiude il ritiro di Pinzolo con una prestazione sontuosa, sicuramente il migliore in campo e autore dell'assist decisivo per la rete di Sadiq nel finale di partita. Nonostante la differenza di preparazione fisica tra le due squadre, i giallorossi hanno comunque avuto la meglio. Bene il centrocampo sperimentale con Gonalons, Ricci e soprattutto Gerson sempre attenti e propositivi; bene Pellegrini sulla sinistra e Tumminello che, fino al gol, aveva firmato l'occasione più pericolosa per la Roma. Aspettando i vari Dzeko, Nainggolan, Strootman, De Rossi e gli altri nazionali, Di Francesco ha ricevuto buone indicazioni dalle due amichevoli della prima parte di preparazione in vista della nuova stagione.

