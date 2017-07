Roma, Ünder ha firmato: «Voglio diventare titolare»

Roma: il primo giorno di Moreno, Ünder e Pellegrini ROMA - Cengiz Ünder è ufficialmente un calciatore della Roma. Lo ha annunciato il club sul proprio sito: «L’AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con l’Istanbul Basaksehir FK il contratto per l’acquisizione titolo definitivo di Cengiz Ünder, a fronte di un corrispettivo fisso di 13,4 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della AS Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi».

Roma, Cengiz Ünder sbarcato a Fiumicino AMBIENTAMENTO - «Sono molto contento di essere alla Roma e molto emozionato di presentarmi ai tifosi. Farò valere tutte le mie qualità», ha dichiarato Ünder dopo la firma. «Siamo estremamente felici dell'arrivo di Cengiz, un calciatore dalle doti tecniche molto importanti - ha commentato il DS della Roma Monchi. - Confidiamo in un rapido ambientamento da parte sua, così da poter beneficiare del suo calcio».

TITOLARE - Ünder ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore della Roma, pubblicata sul sito ufficiale del club. «Sono uno a cui piace molto giocare con la squadra. Sono un giocatore tecnico, veloce, ho sprint e amo i dribbling», ha dichiarato. «Se devo migliorare in qualche aspetto? Sì, soprattutto sotto il piano fisico». Infine, una battuta sul suo obiettivo stagionale: «Il mio scopo è quello di entrare presto nell’undici titolare. Io sono uno molto competitivo: voglio fare vedere le mie qualità anche nella nuova squadra».