Serie A, la Roma è partita per gli Stati Uniti

ROMA - La Roma è partita per gli Usa: nella mattinata di oggi la squadra si è imbarcata sul volo diretto a Francoforte, da dove poi i giallorossi hanno preso l'aereo per Detroit, che sarà il primo passo della tournée americana del gruppo giallorosso, che poi avrà come tappe anche New York e Boston. Arrivo a Detroit previsto per le 18.40 (ora italiana). Non è partito con la squadra Under, che dovrà attendere il visto prima di unirsi al resto dei nuovi compagni. Negli States i giallorossi affronteranno il Paris Saint Germain, il Tottenham e la Juventus, nella International Champions Cup.

