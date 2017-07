Roma, Monchi torna tifoso: rinnova l'abbonamento con il Siviglia

SIVIGLIA (SPAGNA) - Prima di tutto tifoso. Monchi ha dimostrato che separare amore e lavoro non solo sia possibile, ma oltretutto doveroso. Il nuovo ds della Roma ha rinnovato l'abbonamento alla stadio Sanchez-Pizjuan per andare a vedere il Siviglia, sua ex squadra: «Sevillista fino alla morte! Socio numero 8394». Ramon Rodrigo Verdejo, in arte Monchi, prima di diventare dirigente del club andaluso ne è stato anche il portiere, dal 1988 al 1999, dall'inizio alla fine della sua carriera da calciatore, ma soprattutto il primo tifoso. «Io non compio anni, ma stagioni!» ha scritto il direttore sportivo della Roma su Instagram postando la foto della tessera del suo abbonamento per la stagione 2017/2018.

Yo no cumplo años, cumplo temporadas. Socio 8394. Sevillista hasta la muerte Un post condiviso da Monchi Rodríguez (@leonsfdo) in data: 21 Lug 2017 alle ore 11:33 PDT