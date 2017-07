La top 10 dei più fedeli: De Rossi è il primo d'Europa

Nella classifica di stagioni consecutive nello stesso club il capitano della Roma non ha pari in Europa: una storia iniziata nel 2001 in prima squadra e ancor prima nelle giovanili

ROMA - De Rossi 16. Numero di maglia? No, le stagioni consecutive con la Roma. Con l'addio al calcio di Totti, Daniele De Rossi non è diventato solo capitano, ma anche il primo nella classifica europea di stagioni consecutive nello stesso club. Una storia lunghissima, iniziata con l'esordio in prima squadra nel 2001: Fabio Capello fece entrare il diciottenne di Ostia al posto di Ivan Tomic in un Roma-Anderlecht di Champions League finito 1-1. Questa è la classifica dei giocatori in attività con più stagioni consecutive nello stesso club: in coda al capitano romanista, oltre a un giocatore della Lazio, c'è anche una bandiera del Barcellona.



