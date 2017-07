Il vicesindaco Bergamo lancia l'idea: «Roma-Barcellona al Circo Massimo»

ROMA - Dzeko vs Messi al Circo Massimo? E' l'idea lanciata dal vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale Luca Bergamo intervistato da Radio Radio: «Ci sono cose che non sono ancora riuscito a fare, un po’ di cose divertenti che non posso raccontare perché si scatenerebbero subito le Roma, Strootman su Kolarov: "marcatura" stretta da leader polemiche. Una ad esempio far giocare la Roma e il Barcellona al Circo Massimo, che non è propriamente una cosa che ha a che fare con la vita culturale ma è un meccanismo attraverso il quale si vede un uso diverso dello spazio della città».

