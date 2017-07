Roma, dietrofront Pallotta: si scusa con il Milan

1 di 3 Successiva

Pallotta attacca, Fassone risponde: la lite Milan-Roma accende i social ROMA - «Mi scuso se ho avuto informazioni imprecise». James Pallotta chiude la polemica divampata con il Milan. «Tengo molto - afferma - al calcio italiano e al suo ritorno ai vertici. A questo proposito, mi aspetto che tutti i club diano il proprio contributo verso un campionato più forte e sostenibile, come stiamo facendo noi della Roma. Auguro al Milan e ai suoi nuovi proprietari le migliori fortune e attendo con piacere che la sua dirigenza e la nuova proprieta' collaborino al nostro fianco in maniera incisiva per lo sviluppo della A», ha concluso il numero uno del club giallorosso.