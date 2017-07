Roma, Di Francesco: «Juventus? Saremo molto offensivi»

Cafu e Baldini visitano la Roma a Boston ROMA - «Saremo il più offensivi possibile, attenti a non essere presi di sorpresa sui contropiedi, perché sono molto forti in ripartenza», dice Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parlando della sfida amichevole contro la Juventus in programma domenica sera negli Usa. «Da un punto di vista tattico, dobbiamo giocare la nostra partita e rimanere fedeli al nostro credo», ha dichiarato il tecnico a The Bent Musket, aggiugendo: «I tifosi di Boston dovrebbero supportare la squadra che gioca il miglior calcio e spero che questa sia la Roma».

RIVALITA' - In vista della gara di International Champions Cup. l'allenatore sembra non vedere l’ora di affrontare gli eterni rivali: «Sono sempre state partite fantastiche, ho grandi ricordi dei match giocati contro la Juve». Di Francesco spera «di vedere lo stesso approccio e lo stesso atteggiamento da parte nostra, voglio continuare a migliorare, a costruire. Credo che tutti i miei giocatori siano dei potenziali titolari, ognuno di loro avrà la possibilità di mettere minuti nelle gambe». E conclude: «Ovviamente ho intenzione di cambiare qualche giocatore rispetto al match contro il Tottenham, abbiamo qualche nuovo arrivo»,