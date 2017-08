1 di 4 Successiva

La Roma atterra a Fiumicino: Nainggolan con l'occhiale rosso ROMA - La Roma è rientrata nella Capitale. Dopo la lunga tournée negli Stati Uniti, Di Francesco ha concesso due giorni e mezzo di riposo. L’appuntamento a Trigoria per l’allenamento è fissato per giovedì. Mancherà il direttore generale Baldissoni che è rimasto negli Usa, spostandosi a New York, per un lieto evento familiare.

CHE ENTUSIASMO A FIUMICINO!

