Shakespeare spiazza la Roma: «Mahrez vuole restare in Premier League»

Nainggolan e Pjanic, cena e relax a Montecarlo BURTON - Craig Shakespeare ha parlato di Mahrez in conferenza stampa dopo l'amichevole persa contro il Burton. L'allenatore del Leicester ha usato parole pesanti, rimarcando che il giocatore non è incedibile ma che il suo prezzo è alto, ben più alto di quanto avrebbe offerto la Roma sinora. La novità, però, è che secondo Shakespeare il giocatore non vorrebbe lasciare l'Inghilterra: «Vuole giocare in uno dei primi sei club della Premier League . Se non riceveremo alcuna offerta da una di queste sei squadre, rimarrà. Se arriverà un'offerta ma non sarà abbastanza alta, rimarrà. La situazione mi sembra chiara al momento: lui ha preso una decisione, ma è un nostro giocatore».

LE PRETENDENTI - Per il 'Daily Mail', l'Arsenal è interessato al franco-algerino e potrebbe presto presentare la propria offerta. Intanto, sempre secondo il quotidiano inglese, anche il Chelsea sta monitorando la situazione.

