Roma, Nainggolan al tifoso della Juventus: «È la squadra sbagliata, niente autografo»

ROMA – Forte del rinnovo del contratto finalmente arrivato dopo una lunga attesa, Radja Nainggolan è pronto a confermarsi una delle ‘bandiere’ della Roma nell’era post Totti e a riprendere la sua personale e infinita sfida contro la Juventus. Dopo le polemiche infuriate qualche mesa fa per la pubblicazione di un video in cui attaccava senza mezzi termini i campioni d’Italia, il ‘Ninja’ è tornato a punzecchiare i rivali qualche giorno fa a Boston, durante la tournée statunitense culminata con la sfida tra Roma e Juve vinta ai rigori da Buffon e compagni dopo l'1-1 dei 90'.

Tifoso della Roma si fa tatuare l'autografo di Nainggolan

IL FATTO - Tra le decine di tifosi a caccia di foto e autografi fuori dall’università in cui alloggiavano i giallorossi c’era un ‘infiltrato’ juventino e - come mostrato da un video pubblicato su Twitter da ‘ItalianFootbalTV’ - quando questo gli ha chiesto di firmare la maglia della Juventus il belga ha rifiutato. «Io amo il football» ha provato a dirgli in inglese il tifoso bianconero per convincerlo, ma la risposta di Nainggolan (anche questa in inglese) è stata lapidaria: «Ami il calcio ma tifi per la squadra sbagliata: la Juve sta nell’università qui vicino».