La trattativa per l'algerino del Leicester è in fase di stallo: il ds della Roma sta sondando altri profili, principalmente all'estero. Ma c'è anche un italiano

ROMA - Le difficoltà incontrate negli ultimi giorni per Mahrez spingono Monchi a studiare un piano B. Il direttore sportivo sta studiando varie soluzioni alternative, senza mollare definitivamente l’algerino del Leicester, che comunque spinge sempre per andare via e l’unica offerta che ha ricevuto finora è quella della Roma.