Roma, aspettando i sorteggi: le insidie della Champions League

ROMA - Il primo obiettivo europeo la Roma lo ha già centrato senza giocare. L’eliminazione nel terzo turno preliminare di Ajax e Dynamo Kiev, meglio piazzate nel ranking Uefa, ha fatto scalare i giallorossi dalla quarta alla terza fascia in vista del sorteggio che il 24 agosto, a Montecarlo, determinerà la composizione dei gironi di Champions League. In quarta fascia sarebbe stato ben difficile sfuggire a un girone di ferro, ora invece le prospettive per la Roma migliorano sensibilmente. Vediamo come.



