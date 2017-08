Totti si gode la vacanza, bagno e cremino a Ponza

PONZA (LATINA) - Dopo più di 20 anni dedicati alla sua Roma, Francesco Totti si sta godendo una meritata vacanza. L'ormai ex capitano giallorosso si sta divertendo a Ponza insieme alla famiglia e agli amici Alberto Aquilani e Simone Inzaghi che si sono presi una pausa dal lavoro con Sassuolo e Lazio. Totti in vacanza a Ponza insieme ad Aquilani e Simone Inzaghi Francesco Totti, in pieno relax, non si è fatto scappare nemmeno il gelato prontamente recapitatogli da "Il barchino dei gelati", un natante che nella bella stagione solca la rotta Ponza-Palmarola e che questa volta si è imbattuto nel capitano. Alfio Boschi, titolare de "Il barchino dei gelati", ha colto l'occasione al volo per fare un tuffo con il proprio idolo e mettere le foto dell'incontro sulla propria pagina Facebook.

