Roma, Monchi: «Per Mahrez abbiamo fatto il massimo; ora dipende dal Leicester»

Top e flop Roma, bella prova per Ünder! ROMA - A Trigoria è stato il giorno di Defrel, attaccante voluto fortissimamente da Di Francesco. Ma la conferenza stampa del giocatore è stata anche l'occasione per il direttore sportivo Monchi di fare il punto in particolare sulla questione Mahrez, la telenovela infinita delle ultime settimane del mercato romanista. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

LA TRATTATIVA MAHREZ - La trattativa non appare ancora ai titoli di coda: «Sono ottimista di natura - ha detto Monchi - La Roma sta facendo tutto il possibile. L'ultima offerta che abbiamo fatto significherebbe l'acquisto più caro della storia del club, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta positiva. Siamo in attesa credo, ma stiamo anche cercando altre soluzioni. Lo sforzo fatto dalla società è vicino al limite, la nostra offerta è importante, esistono delle alternative. Non ci possiamo rimproverare nulla nella trattativa». La Roma sembra non mollare ancora il giocatore. Non sono stati confermati da Monchi i nomi di eventuali alternative: «Sono contento di come la Roma si sta muovendo per prendere Mahrez. Non penso che abbia fatto in passato così tante offerte superiori ai 30 milioni. Il calciatore si è espresso ma è giusto che rispetti il suo attuale club. Tutto si risolverà nella volontà o meno del Leicester di cedere il giocatore». La Roma non ha fretta ma gli impegni ufficiali si avvicinano: «Sarebbe bello chiudere il discorso oggi, ma credo che la squadra abbia tutto già per affrontare al meglio le partite. Ma il mio lavoro è quello di chiudere la rosa il prima possibile, abbiamo ancora questa casella libera».

L'ARRIVO DI DEFREL - Defrel al momento sembra il titolare a destra nel tridente di Di Francesco, anche se è stato preso come "vice Dzeko". «Sono molto contento della volontà di Defrel di venire a Roma - ha confemato Monchi - Sono grato al giocatore per lo sforzo fatto, c'erano molti club che lo volevano Gli auguro di fare bene. Il mio modo di lavorare non è cambiato. Si sceglie un profilo insieme al tecnico e poi si lavora su quello».

IL MOMENTO ROMA - Domani la Roma partirà per la Spagna dove resterà dall'8 al 13 agosto per affrontare Siviglia e Girona. «In Spagna mi aspetto di vedere una Roma in crescita rispetto alla torunée americana, spero che la squadra stia apprendendo i concetti del mister, nelle amichevoli conta vedere l'evoluzione più che i risultati».

LA JUVE SU STROOTMAN - Nelle ultime ore sono circolate delle indiscrezioni secondo cui la Juventus avrebbe pensato a Strootman. Notizie che non trovano conferma nelle parole di Monchi: «Non c'è stato nessun tipo di contatto o riscontro alle notizie uscite negli ultimi giorni. Siamo concentrati nel costruire la squadra prendendo un esterno d'attacco, non c'è altro da dire o aggiungere».

Scritte ultrà contro De Sanctis

LE MINACCE A DE SANCTIS - Due giorni fa a Roma sono apparse scritte ingiuriose nei confronti di De Sanctis, nuovo team manager della Roma. Il commento di Monchi: «Preferisco parlare della sua grande professionalità e dell'apporto che darà alla nostra squadra».

TOTTI DIRIGENTE - La chiusura di Monchi è per lo storico capitano, da qualche giorno nel nuovo ruolo di dirigente: «E' strano vedere Totti non vestito da calciatore ma è bello poter lavorare al sui fianco. Ci ho parlato, l'ho visto molto calato nella nuova dinamica».