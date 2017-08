Ecco la nuova Roma: tutti i volti nuovi della società

1 di 13 Successiva

Una Roma tutta nuova. E no, non guardate solo i giocatori in campo, o lo staff tecnico che è stato rivoluzionato dopo l’addio di Spalletti favorendo l’insediamento di Eusebio Di Francesco. A parte il presidente Pallotta, è stata la società intera a darsi un’immagine diversa attraverso una profonda ristrutturazione determinata dalle circostanze e avallata dalla proprietà. E’ di queste ore la notizia dell’ingaggio di Giuseppe Bifulco, che torna a Trigoria come vice di Monchi. Prenderà il posto di Ricky Massara che ha preferito seguire il mentore Sabatini nel percorso italo-cinese.

IL PERSONAGGIO

Abbiamo parlato di ritorno alla Roma perché Bifulco è già stato assistente alla direzione sportiva nell’era Sensi, per quattro anni, quando il responsabile del mercato era Daniele Pradè. Poi ha avuto esperienze da “titolare” con Benevento, Bellinzona, Spezia, Lupa Roma e Olhanense, in Portogallo, prima di essere chiamato dalla Racing e poi di nuovo dalla Roma. «Sono onorato del mio nuovo incarico, lavorerò per ripagare la fiducia di chi mi ha riportato a casa» ha detto Bifulco, 51 anni e una grande vittoria personale alle spalle, quella contro la leucemia (ha creato anche l’associazione Marameo per raccogliere fondi contro il male).

© LaPresse