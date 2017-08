Celta Vigo-Roma: le formazioni ufficiali e diretta tv

Ünder e Gonalons in campo dal primo minuto. In porta andrà Skorupski

VIGO - Questa sera Roma in campo a Vigo contro il Celta, nell’ultimo test prima del campionato (esordio domenica 20 agosto ore 18.00 a Bergamo contro l'Atalanta). L’amichevole arriva tre giorni dopo la fatica di Siviglia, Di Francesco ha dunque previsto molti cambi nella formazione titolare. Oltre a Cengiz Ünder dovrebbero essere stravolti centrocampo e difesa. In mezzo addirittura sono attese tre novità su tre, con una chance per Gerson di cui l’allenatore ha elogiato i progressi. Giocheranno anche Lorenzo Pellegrini e Gonalons. Quanto alla difesa la coppia centrale dovrebbe essere composta da Fazio e Juan Jesus, come a Boston contro la Juventus.

CELTA VIGO-ROMA 4-0

AGGIORNA LA DIRETTA

FINE PRIMO TEMPO

41' QUARTO GOL DEL CELTA VIGO!

Iago Aspas segna la doppietta personale deviando in rete dal centro dell'area l'assist dalla destra di Wass

39' Occasione per il Celta Vigo!

Punizione di Wass dalla destra dell'area: conclusione molto potente che Skorupski non riesce a trattenere e devia in angolo

27' TERZO GOL PER IL CELTA VIGO!

Doppietta per Sisto che realizza il terzo gol per gli spagnoli appoggiando in porta l'assist di Maxi Gomez

23' RADDOPPIO CELTA VIGO!

Pione Sisto segna il secondo gol per gli spagnoli: vinto un contrasto a centrocampo si invola verso la porta e al limite dell'area fa partire un destro imparabile

22' Occasione Celta Vigo!

Sisto prova il tiro a giro, il pallone esce di poco a lato del palo

19' Prima sostituzione per il Celta Vigo! Maxi Gomez entra al posto dell'infortunato Guidetti

17' GOL CELTA VIGO!

Iago Aspas porta in vantaggio il Celta Vigo! Intanto Guidetti è costretto a lasciare il campo, infortunio alla spalla

16' Concesso Calcio di Rigore per il Celta Vigo!

Doppio errore di Fazio: il difensore argentino sbaglia un passaggio a centrocampo lanciando il contropiede di Guidetti e atterrandolo poi in area di rigore

8' Roma in attacco!

Doppio calcio d'angolo per i giallorossi: ma le conclusioni non vanno a buon fine

5' Occasione Celta Vigo!

La prima azione d'attacco della partita è degli spagnoli: bello scambio al limite dell'area tra Guidetti e Wass, alla fine lo svedese si defila sulla destra e calcia verso la porta, ma Skorupski controlla il pallone

1' Primo pallone della partita giocato dal Celta Vigo

Calcio di inizio

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CELTA (4-3-3): Alvarez; Mallo, Cabral, Fontas, Jonny; Wass, Radoja, Jozabed; Aspas, Guidetti, Sisto.

In panchina: Ruben, Costas, Ivane, Pape, Maxi, Tucu, Beauvue, Lobotka, Hjulsager, Sergi, Roncaglia

Allenatore: Unzué.

ROMA (4-3-3): Skorupski; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Gerson, Gonalons, Pellegrini; Cengiz Ünder, Defrel, Iturbe.

In panchina: Alisson, Lobont, Romagnoli, Nura, Manolas, Moreno, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Dzeko, Perotti, Sadiq, Tumminello.

Allenatore: Di Francesco

Diretta Tv: ore 19.30 su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio (canale 206)