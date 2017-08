Roma, Di Francesco: «Che disastro! Il Celta Vigo ci ha massacrato»

Celta Vigo-Roma 4-1, le immagini dell'ultima amichevole giallorossa ROMA - Di Francesco non usa giri di parole per commentare il pesante 4-1 rimediato dalla Roma nell'ultima amichevole estiva contro il Celta Vigo: «E' stato un disastro sia a livello tecnico che tattico. Non mi è piaciuta per niente la squadra, abbiamo avuto poca intelligenza tattica. Mi auguro che questa partita ci serva da lezione. Come ci si allena, poi si gioca. Dobbiamo alzare la qualità insieme. Abbiamo trovato una squadra che ci ha massacrato. Non abbiamo scuse, siamo arrivati sempre in ritardo. Le partite non si preparano ore prima, ma giorni prima. Va fatto capire ai ragazzi, magari prima avevano altri modi per preparare le partite».

ROMA, ULTIMATUM PER MAHREZ

FIDUCIA PER L'ATALANTA - L'allenatore giallorosso prova a mantenere alto il volume dell'ottimismo: «I giudizi ora saranno pesanti, ma meglio prendere prima questi schiaffi. Questa partita ci servirà da lezione e con l’Atalanta faremo una grande partita. C’è sicuramente tanto da lavorare. Mancano 7 giorni alla gara di Bergamo e bisogna cancellare questo brutto primo tempo. La gara condiziona il mercato? Ritengo che questa partita sia stata importante per le valutazioni del momento, ma non mi piace fare valutazioni definitive. Ci sono delle cose da migliorare e le valuteremo. Dobbiamo continuare a lavorare su questo nostro percorso e il mio obiettivo è far capire ai ragazzi che non esiste una gara presa sottogamba, è inaccettabile».