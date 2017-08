Nainggolan: «Lascio il Belgio. Ora c'è solo la Roma». Poi smentisce

Il centrocampista si sfoga in una lunga intervista a un quotidiano locale dopo non essere stato convocato dal ct Martinez: «Così non si può andare avanti». In mattinata arriva il tweet del giocatore: «Quando sarà ufficiale, lo sentirete da me»

ROMA - Radja Nainggolan lascia la nazionale. Anzi no. Il centrocampista della Roma non è stato convocato dal ct Martinez che l'ha giudicato "non in forma". Una decisione che ha fatto infuriare il Ninja: «Lascio la nazionale. Così non può andare avanti», si è sfogato in un'intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad.

LA SMENTITA - Ma in mattinata è arrivato il tweet di smentita del centrocampista: «Se ci saranno cose ufficiali, le sentirete da me... sono deluso. Non ho deciso nulla».

Als er iets OFFICIEEL gezegd zal worden zul je het wel van mij horen... ben enkel teleurgesteld. Ik heb helemaal niets beslist. — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 26 agosto 2017

NAINGGOLAN NON CONVOCATO

FURIA RADJA - «Martinez mi ha chiamato alle 11, un'ora prima dell'annuncio delle convocazioni. Ha detto che lo scorso giugno, durante gli altri match di qualificazione ai Mondiali, ha avuto l'impressione che non fossi concentrato abbastanza sul Belgio. Stavo per esplodere quando ho sentito quella frase - ha raccontato al quotidiano - Smetto. Non ha senso continuare. Convoca Tielemans, che sta spesso in panchina col Monaco e gioca solo pochi minuti a settimana. Quando era deluso, diceva che i Diavoli Rossi devono giocare nei migliori campionati. Ora Witsel gioca in Cina e improvvisamente non importa più. Per me va bene, ma sono io a dover migliorare la qualità del mio gioco? Per favore».

SOLO LA ROMA - E Radja ora penserà solo alla Roma: «Lo scorso anno ho giocato 52 partite con la Roma, una delle migliori squadre della stagione di Serie A. Faccio sempre del mio meglio, vado d’accordo con tutti. Eppure c’è sempre qualcosa. Ho 29 anni e sono costretto a lasciare il Belgio, da oggi ci sarà soltanto la Roma».

