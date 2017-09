Roma-Chapecoense: le formazioni ufficiali. Segui la Diretta

Roma, Florenzi guida il gruppo davanti a Totti e Di Francesco ROMA - Non sarà un’amichevole come le altre la partita di questa sera tra Roma e Chapecoense. Oltre al valore morale dell'incontro, da un punto di vista tecnico sarà l'occasione per rivedere in campo Alessandro Florenzi, a poco più di dieci mesi dal suo infortunio al ginocchio. L’azzurro sarà in campo dall’inizio e giocherà con la fascia di capitano al braccio, probabilmente da terzino. Il ritorno di Florenzi sarà utile anche per l’inserimento di Schick, alla prima in maglia giallorossa davanti ai suoi nuovi tifosi. L'attaccante entrerà a partita in corso.

Aggiorna la diretta di Roma-Chapecoense

12' OCCASIONE ROMA

Colpo di testa di Castan, palla sul fondo.

8' ROMA CON LA DIFESA A QUATTRO

Da destra a sinistra nella linea difensiva la Roma schiera Florenzi, Ciavattini, Juan Jesus e Castan.

1' INIZIATO IL MATCH

Calcio d'inizio di Jackson Follman, il giocatore di 24 anni sopravvissuto che ha perso la gamba destra nell'incidente aereo.

ORE 20.45 FISCHIO D'INIZIO

Dopo la cerimonia iniziale in cui la Chapecoense ha donato una maglia numero 10 a Francesco Totti e una maglia numero 6 ad Aldair, è iniziato il match.

ORE 20.38 IL RISCALDAMENTO DELLE DUE SQUADRE

Le due squadre hanno effettuato il riscaldamento. Ecco il video postato dalla Chapecoense.

AQUECIMENTO!

Roma vs Chapecoense | 15h45 | Estádio Olímpico #VamosChape pic.twitter.com/j1q1kwS2Mq — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 1 settembre 2017

ORE 20.30 LA STORIA DELLA CHAPECOENSE

Ecco la storia della squadra brasiliana, coinvolta in un disastro aereo nel novembre 2016.

ORE 20.20 UNA MAGLIA SPECIALE

La Roma scenderà in campo con una maglia speciale, confezionata per l'occasione.

Ore 20.00: FLORENZI CAPITANO. IN CAMPO GERSON

Ecco le formazioni. Confermato Florenzi in campo dal primo minuto. Juan Jesus esterno sinistro. Gerson a centrocampo.

FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA (4-3-3): Lobont; Florenzi, Ciavattini, Castan, Jesus; Nainggolan, Gonalons, Gerson; Perotti, Defrel, Antonucci.

A disp.: Romagnoli, Greco, Ciofi, Cargnelutti, Pezzella, Valeau, Meadows, Riccardi, Keba, Corlu, Cappa, Schick.

CHAPECOENSE (4-4-2); Artur; Renan, Grolli, Bruno, Roberto; Marques, Miniero, Dodò, Alan; Perotti, Cesar.

A disp.: Tiepo, Hiago, Khevin, Moisés, Lourency, Rodrigo, Bryan.

Diretta - A partire dalle ore 20.00 seguiremo in diretta la partita su www.corrieredellosport.it