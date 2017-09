Lite Totti-Florenzi, la Roma smentisce

ROMA – Non c’è niente di vero. Questa la secca smentita della Roma alla clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Chi’, secondo cui l’ambiente giallorosso è diventato da giorni incandescente per una lite tra il vecchio capitano Francesco Totti e uno dei nuovi simboli della squadra, Alessandro Florenzi. Roma, Florenzi guida il gruppo davanti a Totti e Di Francesco Per il periodico diretto da Alfonso Signorini i due non si parlerebbero più da quando il numero 10 ha smesso di giocare e a fare da paciere tra i due sarebbe intervenuto addirittura l’attuale capitano Daniele De Rossi che avrebbe preso le difese della bandiera giallorossa. Una scena difficile da immaginare ripensando alle parole d’affetto e amicizia pronunciate dagli stessi De Rossi e Florenzi nel giorno in cui Totti ha abbandonato il calcio commuovendo i tifosi di tutta Italia.