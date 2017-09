Sampdoria-Roma rinviata per l'allerta meteo

GENOVA - L'anticipo di Serie A Sampdoria-Roma è stato rinviato a data da destinarsi. La gara, che si sarebbe dovuta disputare sabato era allo stadio Marassi alle 20.45, è stata cancellata a causa delle cattive condizioni meteo previste per domani sera sulla Liguria e in particolare sul capoluogo. Il Comune di Genova ha diramato un bollettino in cui si parla di allerta arancione tra le 14.00 e le 23.59.

Rinviata Sampdoria-Roma in programma al Ferraris alle 20.45 di sabato 9 settembre #genova #AllertaMeteoLIG #AllertameteoLG — CITTA' DI GENOVA (@ComunediGenova) 8 settembre 2017

DECISIONE - La decisione è stata presa a seguito della riunione tenuta in Prefettura, ed in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Liguria. Il charter dei giallorossi per Genova era previsto alle 18.05.

CINQUE VOLTE IN QUATTRO ANNI - Negli ultimi quattro anni sono cinque i casi di partite rinviate a Genova per il maltempo. L'ultima, appunto, quella di domani tra Samp e Roma, che salta per l'allerta meteo. Andando a ritroso, l'11 settembre 2016 l'arbitro rinvia Genoa-Fiorentina al 28' pt per impraticabilità del campo. Le altre invece non sono nemmeno cominciate. Il 13 settembre 2015 viene rinviata sempre per maltempo Sampdoria-Bologna. Il 21 febbraio 2015 è stata la volta del derby Sampdoria-Genoa ancora a causa del meteo e il 17 marzo 2013 viene rinviata Sampdoria-Inter a causa di una violenta nevicata che aveva coperto letteralmente lo stadio Ferraris.

