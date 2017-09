Roma, la designazione di Orsato scatena l'ironia dei tifosi ROMA - Edin Dzeko non partirà questa sera per Genova assieme al resto della squadra, ma raggiungerà i compagni domani mattina a bordo dell'aereo del presidente James Pallotta. Il cambio di programma, concordato col tecnico della Roma Di Francesco, si è reso necessario poiché l'attaccante bosniaco sta per diventare padre per la seconda volta e in queste ore resterà al fianco della moglie per il parto.

ROMA, SCHICK SALTA LA SAMP

PREVISTO NUBIFRAGIO A GENOVA