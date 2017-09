Roma, Dzeko: «Si sentono le assenze di Totti e Salah»

ROMA - «Abbiamo visto diverse cose belle, ma una squadra come la nostra non può giocare così nel secondo tempo e nei 20 minuti finali contro l'Inter. Serve pazienza, ma ora questo punto ci dà morale». Edin Dzeko non nasconde l'amarezza dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid. Si aspettava di più dalla Roma nel secondo tempo. «Se mi trovo meglio con Di Francesco o Spalletti? È difficile dirlo - dice a Mediaset Premium - lo scorso anno ho fatto tanti gol, quest'anno sarà più difficile. Stasera ho toccato pochi palloni, spero in futuro di giocarne di più per segnare. Ci manca Totti? Non solo lui, ma anche Salah. Lui e Nainggolan lo scorso anno giocavano più vicino a me, oggi sono più lontani, ma ci dobbiamo abituare a questo sistema di gioco nuovo».

NAINGGOLAN - Soddisfatto invece Radja Nainggolan: «Per la fiducia è un punto importante, abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo dove dovevamo fare meglio. Il pareggio è comunque un buon risultato contro un avversario importante. Siamo all''inizio della stagione, ci sono alcuni nuovi giocatori e ci vorrà ancora del tempo per essere al 100% nei 90 minuti. C'è un nuovo allenatore e un nuovo sistema di gioco, non siamo dei robot, ci vorrà del tempo per giocare come vuole il nuovo mister». Roma-Atletico, che grinta Nainggolan!

ALISSON - Il protagonista della serata è stato Alisson, autore di quattro interventi decisivi. «La parata più difficile? L'ultima forse, quella sul colpo di testa di Saul. Ho aspettato tanto per giocare, ma questo è il calcio. Grazie a tutti i compagni per i complimenti, mi hanno aiutato. E' stata una gara molto difficile, ma la porta è rimasta imbattuta. Dedica a Spalletti? No, lui mi vuole bene e io ne voglio a lui, ho imparato tanto».