Ilary Blasi: «Totti allenatore? La vita è piena di sorprese»

ROMA - Ilary Blasi, ospite nella prima puntata di Verissimo, in onda sabato 16 settembre, parla della nuova vita del marito Francesco Totti, ex capitano della Roma e ora dirigente dei giallorossi. Questa per l’ex calciatore è stata la prima estate senza ritiro con la squadra, passata interamente con la famiglia. Ai microfoni del talk show Ilary dichiara: “Devo dire che Francesco si è creato il suo spazio, pensavo peggio! Abbiamo trovato la nostra dimensione perché lui si organizzava le sue partite di beach volley e di paddle, quindi aveva il suo da fare”. Totti a Bergamo con la Roma: prima uscita da dirigente

TOTTI DIRIGENTE - Il suo nuovo ruolo di dirigente della Roma impone all’ex capitano un look diverso, ma Ilary non ha dubbi e confida: “Sta benissimo in giacca e cravatta. Meglio no? Meglio così”. E in particolare, sulla nuova veste professionale del marito aggiunge: “Mi devo un po’ abituare, nel senso che è tutto nuovo per tutti, però non mi dispiace. Mi sembra che vada tutto bene”.

A Silvia Toffanin che le chiede se è difficile stare vicino ad un uomo quando vive un cambiamento di vita così importante, la conduttrice di ‘Grande Fratello Vip’ confida: “Più che altro per lui può essere difficile. La vita è fatta di cicli. Sicuramente era una fase della vita che si doveva chiudere, dolorosa perché quasi da quando è nato Francesco ha fatto sempre e solo questo. Era tutta la sua vita” e aggiunge “Ma devi mettere un punto. Lo sai da sempre che questo punto arriverà, ma finché non ci arrivi e non lo vivi chiaramente non lo sai. Per un attimo devi ritrovare un equilibrio. Noi che gli siamo vicini abbiamo cercato di dargli conforto, ma l’equilibrio doveva trovarlo lui”. Totti-Raggi, foto insieme all'Olimpico. E i social si scatenano

L'ADDIO - Lo scorso 28 maggio Francesco Totti ha giocato la sua ultima partita con la Roma. Ricordando quel giorno e le emozioni provate, Ilary confessa: “Francesco ha insistito perché facessi il giro dello stadio insieme a lui, anche se io avrei preferito lo facesse da solo, perché era il suo momento e io volevo godermelo con gli altri. E’ stato bello perché per la prima volta si è messo proprio a nudo. E’ stato un momento forte. E’ vero, non ho pianto, ma volevo essergli di sostegno, il suo punto fermo”. MotoGp, Totti a Misano: «Io allenatore della Roma? No, tranquilli»

TOTTI ALLENATORE - Infine, parlando di progetti per il futuro, a Silvia Toffanin che le domanda se Francesco farà prima o poi l’allenatore, Ilary risponde: “Lui ha sempre dichiarato di non volerlo fare. Però la vita è così strana e piena di sorprese… per cui, chissà, magari tra un anno o due cambia idea”.