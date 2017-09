Florenzi si è ripreso la Roma: «Un pieno di emozioni. E ora rivoglio l'Italia»

ROMA - L'emozione è durata qualche minuto prima del via, poi una volta iniziata Roma-Verona sembrava il Florenzi di sempre. Lo stesso calciatore che si è conquistato un ruolo da leader in giallorosso e diventato un punto fermo anche nell'Italia. Roma, festa all'Olimpico. E' la notte di Florenzi e Schick E sarà un caso, ma non appena il jolly cresciuto a Trigoria si è ripreso una maglia da titolare è arrivata anche la prima vittoria stagionale all'Olimpico: «Ero molto emozionato per il mio ritorno in campo - ha detto ai microfoni di Premium - ho cercato di fare tutto al meglio e sacrificarmi per la squadra. Volevo, attraverso questa prestazione, far pensare alla gente che mi ero solo preso un periodo di riposo. Gli infortuni sono stati difficili da digerire, mi hanno insegnato il sacrificio e ora vorrei fare un grande in bocca al lupo ad Andrea Conti. Mia moglie e mia figlia sono le persone che vorrei ringraziare, mi sono state vicine».

VOGLIA D'AZZURRO - Si parla poi della partita, resa facile dall'atteggiamento di una Roma scesa in campo subito aggressiva. Champions League, c'è anche la Roma nella top 11 dei sogni «Stasera era importante vincere perché siamo la Roma, al di là delle polemiche. Quelle restano fuori dal campo, lì ci andiamo noi e dobbiamo solo pensare a giocare a pallone. Io mi metto a disposizione del mister, cercherò di metterlo in difficoltà in qualsiasi ruolo lui voglia utilizzarmi. Abbiamo la possibilità di stare in alto, ma dobbiamo pensare che ogni partita sia una finale: il gruppo è solido, i giocatori sono bravi, quindi non dobbiamo porci limiti. Ora uno degli obiettivi è il ritorno in Nazionale, ma questo ritorno - ha concluso Florenzi - passerà dalle mie prestazioni con il club».