Roma, Dzeko la sentenza: nel 2017 nessuno come lui

ROMA - Si preoccupava perché non era sicuro di ripetersi ma così forte non era mai partito da quando frequenta la Roma: tre gol nelle prime tre di Serie A sono un record italiano per Edin Dzeko, che lo scorso anno chiuse il campionato a quota 29 vincendo la classifica dei cannonieri ma dopo le prime tre giornate era “solo” a quota 2. Del resto, il 2017 di Dzeko è stato davvero indimenticabile. Nessun altro attaccante del nostro calcio ha segnato di più su azione nello stesso periodo: 19 gol, come Dries Mertens che con la tripletta di ieri è salito a 22 ma calciando appunto i rigori e sfruttando una partita in più che Dzeko deve recuperare contro la Sampdoria. Ma ciò che più sorprende, e che gli rende merito, è aver messo in fila nella classifica dell’anno solare professionisti del settore come Icardi e Higuain, Belotti e Dybala. «Non mi sono mai sentito così forte» diceva Dzeko in estate, prima che si ripartisse con le partite vere. Beh, i numeri confermano che è più o meno vero.

