Roma, l'Olimpico si svuota: i motivi dell'abbandono

ROMA - Si pensava che l'abolizione delle barriere nelle curve potesse riportare i tifosi allo stadio in un numero consistente, ma così non è stato. La quota abbonati è salita di pochissimo (da 19 mila a 20 mila) mentre nelle ultime due uscite stagionali della Roma, all'Olimpico, si è registrata una media di 32.500 spettatori a partita. Numeri impietosi per uno stadio da oltre 70 mila posti di capienza ufficiale. Vada per lo scarso appeal del match col Verona, accompagnato peraltro da un notevole temporale, ma è per certi versi inspiegabile come gli spettatori per il match di Champions con l'Atletico Madrid fossero appena 36 mila. Pochi per una sfida di tale spessore. Roma, festa all'Olimpico. E' la notte di Florenzi e Schick

SUI SOCIAL - I motivi di questa poca affluenza al Foro Italico sono svariati. Basta fare un giro sui social per carpire l'umore del popolo giallorosso. Dal caro biglietti alla situazione parcheggi, spesso impossibili da trovare se non a oltre un chilometro dal primo prefiltraggio, alle lunghe file d'attesa per entrare allo stadio, dove spesso - nei match serali - molti tornelli sono fuori uso o malfunzionanti. In molti, sul web, si lamentano anche dell'inquinamento acustico presente nell'impianto, dove i decibel della musica proposta dai deejay supera il limite consentito, impossibilitando i tifosi anche semplicemente di colloquiare tra loro.