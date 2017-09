Roma, risentimento muscolare per Schick: non sarà convocato per Benevento

ROMA - Un altro stop per Patrick Schick. Alle prese con un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, il ceco non sarà convocato per la trasferta di Benevento in programma mercoledì alle ore 18.00 allo stadio Vigorito, match valido per la quinta giornata. Il giocatore ha avvertito un fastidio nel post partita con il Verona, oggi nel momento di rientrare in gruppo, dopo aver svolto nei giorni scorsi un lavoro individuale programmato, aveva ancora qualche problema. La prognosi ci sarà nei prossimi giorni. In dubbio per la sfida di Benevento anche Nainggolan che ha accusato lo stesso problema del compagno, ma nella zona compresa tra adduttore e flessore destro. La situazione del belga verrà valutata giorno per giorno.