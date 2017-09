ROMA - "Sono molto contento, è un momento speciale per me, gioco con continuità, è quello che volevo. Sono contentissimo anche perché stiamo facendo bene come squadra e con la difesa". Così il portiere della Roma, Alisson, all'indomani del rotondo successo dei giallorossi (4-0) sul campo del Benevento. "Ho sempre saputo delle mie qualità, era solo questione di tempo e avevo bisogno di giocare, di mostrare il mio valore in campo - aggiunge il brasiliano ai microfoni di TeleRadioStereo -.