Roma, Florenzi: «Il momento più duro? Dopo il secondo infortunio»

ROMA - Alessandro Florenzi risponde alle domande dei tifosi tramite Facebook e lo fa con la consueta sincerità non sottraendosi alle domande più dirette. «Il primo mese dopo il secondo infortunio è stato il momento più duro - ha spiegato l'esterno della Roma -. Un consiglio per chi è infortunato? Lavorare tutti i giorni per recuperare il prima possibile. Le persone che gli stanno vicino potranno sicuramente aiutarlo a recuperare più velocemente. Per me è stato fondamentale». Quando gli chiedono chi è stato il suo idolo da bambino tolti Totti e De Rossi non ha esitazioni: «Fabregas. Lo ho incontrato con la Nazionale e sono riuscito anche a scambiare la maglia». Il campione spagnolo ha risposto a questo attestato di stima con un tweet in italiano: «Sei un grande amico. Ci vediamo presto».

Sei un grande amico. Ci vediamo presto. https://t.co/osKVgsFG6s — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 29 settembre 2017

VITA PRIVATA - Florenzi poi ha parlato anche delle sue passioni: «Tempo libero? Sto con la mia famiglia: facciamo passeggiate e andiamo in bici. Poi da solo mi piace giocare alla Playstation, principalmente a Fifa. Musica prima della partita? Ascolto spesso "Il meglio deve ancora venire", di Ligabue. La mia canzone preferita? Ce ne sono molte di Ligabue, ma anche una di Fiorella Mannoia, “In viaggio”. Il mio attore preferito è Emanuele Propizio, un grandissimo amico. La mia serie preferita? Ne vedo poche. Ho visto Narcos, anche durante il viaggio per Qarabag. La ascolto in originale con i sottotitoli in italiano».

