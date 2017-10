Roma, le mosse per arginare l'attacco del Napoli

ROMA - Per fermare l’attacco dei piccoletti del Napoli ci vuole una difesa attentissima. E sopratuttto giocatori che sappiano giocare in velocità. Manolas da questo punto di vista è una sicurezza, al suo fianco è più probabile vedere Juan Jesus, anche perchè Fazio deve ancora rientrare dall’impegno con l’Argentina e il brasiliano si fa preferire anche per le caratteristiche fisiche. Di Francesco si preoccupa di fermare il Napoli sulle fasce. Per questo chiederà un sacrificio a Florenzi, che giocherà in attacco, ma dovrà raddoppiare su Insigne per aiutare Bruno Peres. Un utilizzo particolare per l’azzurro rientrato dopo una lunga assenza, che dovrà retrocedere spesso, come ha fatto Defrel quando ha giocato da esterno. Ma Florenzi può essere determinante per arginare la velocità di Insigne e andare a prendere l’azzurro in seconda battuta. La difesa della Roma in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere solida. Rischia pochissimo e in trasferta è ancora imbattuta. All’Olimpico ha subito quattro gol, tre negli ultimi venti minuti contro l’Inter e uno contro l’Udinese. Fuori casa Alisson ha incassato un solo gol, quello di Baku contro il Qarabag.

