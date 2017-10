1 di 3 Successiva

ROMA - Aleksandar Kolarov si è inserito alla grande. È il giocatore più impiegato da Eusebio Di Francesco dopo il portiere Alisson. Le ha giocate tutte finora, 7 in serie A e 2 in Champions per un torale di 794'. A parte il terzino serbo però, la maggior parte dei nuovi acquisti di Monchi per ora non hanno giocato molto a causa di infortuni e scelte tecniche. Patrik Schick, l'acquisto più costoso della storia della Roma, ha disputato solo 15' nel finale contro il Verona.