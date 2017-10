Roma, Fazio: «Stiamo crescendo. Noi alla pari di Juventus e Napoli»

Il difensore: «Contro il Chelsea peccato non aver vinto, abbiamo giocato benissimo. Torino? Dobbiamo ritrovare la strada giusta anche in Serie A»

ROMA - La Roma si è messa alle spalle la sconfitta contro il Napoli ed è uscita a testa altissima dalla super sfida contro il Chelsea in Champions League. Il 2-2 di Londra ha ridato morale alla truppa giallorossa, come ha confermato il difensore Fazio a Sky Sport: "Peccato non aver vinto, abbiamo giocato benissimo. Con il passare del tempo stiamo trovando il nostro equilibrio. Da quando è arrivato Di Francesco ha cercato subito di farci capire quello che voleva da noi, dobbiamo continuare a giocare così anche in campionato. Contro l'Inter e contro il Napoli ho visto una grande Roma, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Contro i partenopei abbiamo fatto un grande secondo tempo".

IL CAMPIONATO - "Juve e Napoli più forti? Pensiamo partita dopo partita - ha aggiunto Fazio - e dobbiamo arrivare alla fine della stagione al pari di queste altre due squadre". L'argentino ha parlato anche della prossima sfida contro il Torino: "Non avranno Belotti ma dobbiamo pensare prima a noi come squadra e poi agli avversari, il Toro è una grande squadra che gioca molto bene e sappiamo che sarà una giornata difficile”. Passando poi a parlare dell'Argentina e della qualificazione al Mondiale strappata nell'ultimo turno contro l’Ecuador, Fazio ha concluso: "Abbiamo avuto un po' di paura dopo il gol preso al primo minuto, poi Messi fa sembrare facile tutto quanto e ha rimesso a posto le cose. Da 15 anni Leo gioca sempre così, è uno dei migliori al mondo ogni anno".

