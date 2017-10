Roma, Karsdorp shock: rottura del crociato

ROMA - Un dolore, una corsa notturna a Villa Stuart, poi la diagnosi impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Rick Karsdorp, terzino destro della Roma ieri all'esordio contro il Crotone dopo aver recuperato da un'altra operazione all'altro ginocchio, effettuata il 3 luglio scorso. Un 26 ottobre nero per la Roma visto che un anno fa, lo stesso giorno, era Florenzi a infortunarsi allo stesso modo nel match contro il Sassuolo.

IL COMUNICATO DELLA ROMA - «Nell’immediato post partita di Roma-Crotone, Rick Karsdorp è stato visitato dallo staff medico della Roma per riferito trauma distrattivo-distorsivo al ginocchio sinistro, subito durante il secondo tempo della gara. A seguito dell’immediato sospetto clinico di compromissione legamentosa, il calciatore è stato sottoposto in nottata a un controllo strumentale che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nel pomeriggio di oggi l’atleta sarà sottoposto a un controllo specialistico da parte del Prof. Mariani per pianificare l’iter terapeutico».

