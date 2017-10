Roma, quella difesa dalle molte facce e pochi gol

Solo Barça e United in Europa hanno subìto meno reti della Roma. Non importa chi sia in campo: Di Francesco ha ruotato 20 giocatori

ROMA - Lavorando in silenzio, dietro ai tubi di scarico delle prime in classifica, la Roma è salita sul podio. Non del campionato, per il momento, ma della sfida tra difese d’acciaio europee: nel weekend internazionale Di Francesco ha scavalcato il Manchester City di Guardiola e ha raggiunto il sorprendente Leganés in Spagna. Soltanto due squadre, tra i cinque principali tornei, hanno incassato meno gol: il Barcellona di Valverde, primo a quota 3, e il Manchester United di Mourinho, che è a 4. La Roma è a 5. Top & flop Roma: Dzeko combatte, Fazio è un muro

PORTA INVIOLATA - Proprio lo United ha anche il primato stagionale di lenzuoli puliti, cioè di partite concluse senza subire gol: sono 8. La Roma insegue a un punto, con 7 giornate su 10 immacolate. Il bello è che il triplo 1-0 delle ultime tre giornate ha portato a 340 minuti l’imbattibilità di Alisson in campionato. L’ultima rete concessa dal portiere, che è stato decisivo anche sabato contro il Bologna, è quella di Insigne in Roma-Napoli. El Shaarawy festeggia il suo compleanno: gol e cena tra "Legends"

ABITUDINE - Del resto anche con la Nazionale brasiliana Alisson si sta abituando al clean sheet: nelle ultime 9 partite giocate, in 7 occasioni ha tenuto la porta chiusa. Facciamo due conti: tra la Serie A con la Roma e le qualificazioni mondiali con il Brasile ha incassato gol cinque volte su 19.

