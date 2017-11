Stadio della Roma, il Tar dice no alla sospensione del pubblico interesse

Stadio della Roma, ecco il progetto ROMA - Nel tortuoso percorso verso la costruzione del nuovo Stadio, la Roma incassa una notizia positiva: «nessuna sospensione della delibera con la quale l'Assemblea capitolina, il 14 giugno scorso, aveva approvato a maggioranza la delibera che attesta l'interesse pubblico del progetto del nuovo Stadio della Roma, in località Tor di Valle».

TAR - Lo ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di sospensione della decisione assembleare da parte di una società proprietaria di alcuni dei terreni della zona dove sorgerà la struttura sportiva. Con l'ordinanza di oggi, il Tar ha ritenuto «al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che non ricorrono nella fattispecie i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto la parte ricorrente non ha fornito idonei elementi di prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all'esecuzione degli atti impugnati».

STADIO DELLA ROMA: «FATE PRESTO»