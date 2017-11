Roma, Perotti: «Tornare in nazionale un altro sogno realizzato»

Roma, Fazio con l'Argentina a Mosca: selfie in Piazza Rossa ROMA - Convocato di nuovo dopo 6 anni, Diego Perotti è tornato in campo con la maglia dell'Argentina nell'amichevole vinta per 1-0 in casa della Russia. Il giallorosso è entrato in campo sullo 0-0 al posto di Angel Di Maria. L'altro giallorosso Federico Fazio non è stato impiegato nel match. «Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato Perotti al termine della partita -. Mi sto godendo al massimo questa possibilità. Ho lavorato molto per tornare nella Seleccion e ringrazio Dio per questa opportunità». Perotti ha condiviso anche su Instagram la sua soddisfazione per il ritorno in campo. «Un altro sogno realizzato...Vamos Argentina». (in collaborazione con Italpress)

Otro sueño cumplido.. vamos Argentina! ?? Un post condiviso da Diego Perotti (@diegoperotti_10) in data: 11 Nov 2017 alle ore 08:50 PST