ROMA - Emerson Palmieri si scalda. Domani l'esterno scenderà in campo al Tre Fontane con la Roma Primavera di Alberto De Rossi, impegnata nello scontro con l'Inter, campione in carica e tra le favorite per il bis scudetto. Per Emerson Palmieri sarà la prima uscita ufficiale dopo il pesante infortunio al ginocchio (legamento crociato) rimediato durante Roma-Genoa, nell'ultima giornata della scorsa stagione. L'appuntamento è alle 14.30 per l'anticipo del campionato dei baby.

