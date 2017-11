Gabriele Sandri, la famiglia allo stadio Olimpico con Totti e Peruzzi

Dieci anni senza Gabbo: i tifosi della Lazio e di tutta Italia lo ricordano all'Olimpico ROMA - A dieci anni dalla scomparsa di Gabriele Sandri, Roma e Lazio ricordano il tifoso biancoceleste freddato da un colpo di pistola sparato dall'agente Spaccarotella presso l'autogrill di Badia Al Pino mentre dormiva in auto. Nel pomeriggio il papà Giorgio e il fratello Cristiano, accompagnati dallo storico capitano romanista Francesco Totti e dal team manager biancoceleste Angelo Peruzzi, hanno posato per delle foto all'interno dello stadio Olimpico dove domani alle ore 18.00 andrà in scena il derby della Capitale. In conferenza stampa Di Francesco, allenatore della Roma, aveva detto di essere rimasto molto colpito dall'affetto della città e delle due tifoserie verso la famiglia Sandri, sottolineando i veri valori dello sport.

