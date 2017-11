Roma, Juan Jesus: «Siamo un grande gruppo. Quest'anno voglio un trofeo»

ROMA - Una sconfitta a Madrid che non ha compromesso nulla ma che la Roma vuole cancellare. Lo ha ribadito anche Juan Jesus nel match program di Genoa-Roma pubblicato dal club giallorosso: «Non avevo mai fatto parte di un gruppo così unito, dove tutti si aiutano, nello spogliatoio e fuori - le parole del difensore -. Non è necessario essere amici, andare a cena fuori, ma quando si gioca l'intento è comune, si lotta per Roma. Dobbiamo finire bene il 2017. E poi ripartire nel 2018 con continuità, voglio aiutare la Roma per raggiungere traguardi importanti e qualche trofeo. Credo che quest'anno sia un anno buono».

AVVERSARI - Il difensore sa che la concorrenza è spietata: «Credo che le 5 squadre prime in classifica lotteranno per lo scudetto. Sono formazioni messe benissimo, che sbagliano poco. Conta molto vincere lo scontro diretto, per rubare dei punti alle dirette concorrenti - evidenzia il centrale brasiliano -. Dobbiamo mantenere la concentrazione per non staccarci dal gruppo lassù. Vogliamo avvicinarci ancora di più al Napoli, manca pochissimo».

GENOA - Per restare nel gruppo di testa, però, la Roma dovrà strappare l'intera posta in palio domenica. «Contro il Genoa è sempre una sempre una gara difficile, ma dobbiamo continuare nella nostra striscia positiva. Stiamo facendo un buon campionato, anche con una partita in meno siamo nella parte alta della classifica, dobbiamo mantenere la concentrazione e fare la nostra partita», ha concluso Juan Jesus.