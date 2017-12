Roma, Di Francesco: «E' solo un primo passo, non accontentiamoci»

Roma, tutti sotto la Sud per festeggiare il primato! ROMA - Quel 24 agosto i tifosi della Roma se lo ricordano bene. L'urna di Nyon non fu benevola, nonostante il rappresentante d'eccezione, Francesco Totti, che pescò nell'ordine Chelsea, Atletico Madrid, Roma e Qarabag. Un girone di ferro che comprendeva i campioni inglesi in carica, una delle migliori squadre spagnole degli ultimi anni (in finale per ben due volte) e gli sconosciuti campioni azeri che rappresentavano anche la trasferta più lontana del tabellone. Alla fine, nonostante lo scetticismo e il pessimismo cosmico che contraddistingue l'ambiente romano, la Roma non solo ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma lo ha fatto vincendo il girone. Una vera e propria impresa.

PRECEDENTI - La Roma non superava la fase a gironi della Champions League dal 2008-2009 quando addirittura vinse quello in cui partecipava (unica altra occasione) con Chelsea, Cluj e Bordeaux, ma venne eliminata ai rigori in casa dall'Arsenal dopo il doppio pareggio per 1-1. Il giorno dopo i festeggiamenti, Di Francesco, artefice del risultato, su twitter commenta il traguardo raggiunto, che per il club, oltre al prestigio, significa in prospettiva, un introito di altri 20 milioni di euro: «Il 24 agosto abbiamo scelto di avere rispetto ma non timore. Il 5 dicembre abbiamo festeggiato in campo, con i nostri tifosi, il primo posto. Grazie per il sostegno, è solo un passo, non accontentiamoci! Forza Roma!», ha scritto Di Francesco. Mercoledì sera si concluderà la fase a gironi, lunedì 11 dicembre i sorteggi stabiliranno chi affronterà la Roma negli ottavi.