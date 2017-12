Roma, individuale per Strootman, terapie per Defrel e Karsdorp

ROMA - La Roma è tornata in campo per proseguire la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Cagliari, in programma sabato prossimo allo stadio Olimpico. La seduta odierna è iniziata con lavoro in palestra, poi la squadra ha proseguito l'allenamento sul campo con esercitazioni tecniche e partitelle a tema. Lavoro individuale programmato per Kevin Strootman, mentre per gli infortunati Defrel e Karsdorp solo terapie.